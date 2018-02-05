تحطم مروحية عسكرية يابانية في منطقة سكنية

قال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا إن طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي تحطمت في غرب البلاد اليوم الاثنين مما أدى لاندلاع حريق في منطقة سكنية.

وأظهرت لقطات حية بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه) رجال الإطفاء وهم يخمدون نيران مندلعة بمنزل فيما انبعثت سحب الدخان من السطح والنوافذ.

وقال أونوديرا في تصريح بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون إن الهليكوبتر تابعة لقوة الدفاع الذاتي البرية وسقطت في ساجا أثناء تدريب. ويقيّم مسؤولون في موقع التحطم حجم الأضرار. والطائرة من إنتاج شركة بوينج.

ووقع الحادث على بعد مئات الأمتار من مدرسة ابتدائية في وقت تتركز فيه الأنظار على حوادث طائرات هليكوبتر عسكرية بعد سلسلة عمليات هبوط اضطراري وسقوط أجزاء من طائرات تابعة لمشاة البحرية الأميركية في جزيرة أوكيناوا.







