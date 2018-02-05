بالتفاصيل.. المافيا يمد داعش وبوكو حرام بشحنات ترامادول

كشف تقرير لشرطة الأموال العامة الإيطالية عن أن مافيا في إقليم كالابريا الإيطالي معروفة باسم Ndrangheta تبيع حبوب "ترامادول" المخدرة لتنظيم #داعش وجماعة #بوكو_حرام النيجيرية.

وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن التنظيمات المتطرفة تشتري الحبوب المخدرة من السوق السوداء تحديدا من شركات المافيا "ندرانغيتا" الإيطالية.

وضبطت الشرطة الإيطالية العام الماضي 100 مليون قرص ترامادول هربت لتنظيم داعش في #ليبيا كما تعمل #المافيا على تهريب تلك المواد إلى #مصر وسوريا أو بيعها إلى مقاتلي بوكو حرام في نيجيريا.

بوابة المافيا

وحسب المدعي العام لمكافحة المافيا بمدينة كالابريا جايتانو باشي، اكتشفت الشرطة الإيطالية العلاقة بين جماعات كالابريا المميتة والجماعات المتشددة في أواخر العام الماضي، عندما عثرت على شحنة ثالثة من ملايين أقراص "ترامادول" في ميناء جيويا تاورو جنوب إيطاليا، المعروف باسم "بوابة المافيا" لجميع الأشياء غير المشروعة.

وخلال الفترة الماضية تعرض ميناء المافيا لحملات شرطية، حيث تم العثور على آثار مسروقة وجثث مخفية في صناديق الشحن، في الوقت الذي تقدر فيه الشرطة المالية الإيطالية، متوسط القيمة اليومية للمواد المهربة عبر الميناء بأكثر من مليون دولار.

وحسب تقرير صحيفة "كوريير ديلا سيرا"، يتم تخبئة معظم السلع في شحنات الأناناس والأسماك المجمدة وحليب جوز الهند، التي غالبًا ما يتم الإفراج عنها سريعًا بسبب قصر عمرها الافتراضي.

وتتركز معظم مصانع الأقراص المخدرة بأنواعها في سريلانكا والهند، وإن كان هناك مصنعون معروفون أيضا للترامادول وكبتاغون في بلغاريا وتركيا.