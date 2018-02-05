فلسطيني يقتل مستوطنا إسرائيليا طعنا في الضفة

قتل مستوطن إسرائيلي الاثنين عند مدخل مستوطنة اريئيل القريبة من #نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة طعنا بسكين في هجوم نفذه فلسطيني، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة إن المستوطن الإسرائيلي "توفي متأثرا بجراحه" وإن البحث جار عن المهاجم الذي لاذ بالفرار.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إن الفلسطيني طعن المستوطن الإسرائيلي وهو مدني في موقف للباصات عند مدخل مستوطنة اريئيل".

ونقل طاقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى بلنسون في مدينة بتاح تكفا قرب تل أبيب حيث أعلن عن وفاته.

وقال بيان لجيش الاحتلال إن "ضابطا إسرائيليا تعرف على المهاجم ولاحقه بسيارته وأصابه بسيارته لكنه فر، وتقوم قوات الجيش بالبحث عنه".

وعرف المستوطن بأنه ايتمار بن غال وعمر 40عاما وهو مدرس من سكان مستوطنة هار براخا بالقرب من مدينة #نابلس.