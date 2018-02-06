فرنسا.. الإبقاء على حفيد البنا رهين محبسه

قررت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، إبقاء السويسري #طارق_رمضان قيد التوقيف الاحتياطي في إطار محاكمته في قضية اغتصاب، على ما أفاد الثلاثاء مصدر قضائي.

وقرر قاضي التسريح والاحتجاز في ختام جلسة مغلقة العمل بتوصية نيابة #باريس.

وينفي رمضان، وهو حفيد مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، اتهامات امرأتين رفعت كل منهما قضية ضده أواخر تشرين الأول/أكتوبر لوقائع ارتكبت في فرنسا في 2009 و2012. ووجهت إليه الجمعة تهمتا الاغتصاب واغتصاب شخص في وضع ضعيف، قبل إيداعه السجن. وكان رمضان طلب الجمعة إرجاء مناقشة طلب نيابة باريس لإعطاء هيئة الدفاع عنه الوقت لإعداد ردها.

وعين ثلاثة قضاة للنظر في القضية ما يدل على تشعبها واتساع التحقيقات المتصلة بها.

وفي أعقاب فضيحة المنتج الأميركي هارفي واينستين التي شجعت ضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية في بلدان كثيرة على الكلام، اتهمت امرأتان رمضان، حفيد مؤسس جماعة #الإخوان باغتصابهما، إحداهما في 2009 في فندق في ليون (شرق الوسط) والأخرى في 2012 في فندق باريسي.