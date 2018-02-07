إسرائيل تقتل فلسطينياً في نابلس وتصيب العشرات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، إن فلسطينياً قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب العشرات خلال مواجهات في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات على مقتل مستوطن قرب المدينة.



وأضافت الوزارة في بيان وصلت "العربية.نت" نسخة منه بوجود "شهيد وثلاث إصابات في مستشفى النجاح بنابلس، إصابتان في حالة الخطر"، وفق البيان.



لاحقاً، ذكرت الوزارة أن حوالي 70 أصيبوا بجروح، وقد وصل المصابون إلى مستشفيي رفيديا والنجاح الجامعي.

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وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة #نابلس مساء الثلاثاء ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وهذه القوات. وتعرض "العربية.نت" أعلاه فيديو للمواجهات.



ولم يصدر بيان بعد عن #الجيش_الإسرائيلي حول ما جرى في نابلس.

وقتل مستوطن إسرائيلي، وهو حاخام، في عملية طعن قرب مستوطنة أرئيل جنوب نابلس الاثنين، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المنطقة التي حدثت فيها عملية إطلاق النار، كما اقتحم قرى مجاورة بحثاً عن المنفذ الذي لاذ بالفرار.