دولة أوروبية جديدة تتجه لحظر النقاب

اقترحت دولة أوروبية الثلاثاء حظر أغطية الوجه في الأماكن العامة، ما قد يجعلها أحدث دولة تفرض قيوداً على ارتداء النقاب والبرقع.

وقال وزير العدل الدنماركي، سورن بابي بولسن، في بيان إن هذه الألبسة "لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي. وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم احترام للمجتمع".

وأضاف "عبر منع تغطية الوجه (...) نؤكد أننا في #الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجها لوجه".

وستُقيِّم منظمات حقوقية غير حكومية الاقتراح الذي يرجح أن تعاد صياغته لأخذ تعليقاتها في الاعتبار. ويتوقع أن تقدم الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط مشروع قانون للبرلمان في هذا الشأن خلال الربيع.

ويرجح أن يتم إقرار القانون المقترح كونه يحظى بدعم ثاني أكبر حزب في البلاد، حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة.

ومخالفة الحظر تكلف غرامة تبلغ قيمتها ألف كرونة، أي ما يعادل 166 دولاراً أو 134 يورو. أما تكرار المخالفة فغرامته تصل إلى 10 آلاف كرونة.

وكانت #فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة عبر قانون طُبق عام 2011.