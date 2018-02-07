شاهد.. ارتفاع ضحايا زلزال تايوان إلى 5 قتلى و243 مصاباً

ارتفع إلى 4 عدد قتلى الزلزال الذي ضرب، الثلاثاء، الساحل الشرقي لتايوان، وبلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 5 قتلى و243 مصاباً، فيما بلغ عدد المفقودين 60 شخصاً.

ضرب الساحل الشرقي لتايوان زلزال، مساء الثلاثاء، تسبب بانهيار جزئي بفندق، وتضرر عدد من المباني والشوارع.

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ووقع الزلزال على بعد 21 كم شمال شرقي مدينة هوالين الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأعلن جهاز #الإطفاء الوطني أن أربعة مبانٍ على الأقل انهارت أو دمرت، فيما بثت محطات التلفزة مشاهد ـ تعرضها "العربية.نت" ـ لطرق يملأها الركام وطرق سريعة تشققت.

وأظهرت أيضاً مبنى فندق مارشال بمدينة هواليين الساحلية وقد مال بشدة فيما انهار جزء كبير منه على الأرض، واندفع منقذون لإنقاذ الأشخاص العالقين داخله أو تحت الركام.

ووقع الزلزال في الساعة 23,50 (15,50 بتوقيت غرينتش) على بعد حوالي 20 كلم شمال شرقي ميناء هواليين، بحسب ما أورد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وتعد هواليين الواقعة على الساحل الشرقي الخلاب مقصداً سياحياً مهماً في تايوان.

يأتي زلزال الثلاثاء بعد عامين بالضبط من زلزال بالقوة نفسها ضرب مدينة تاينان في جنوب تايوان وتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص.

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وقتل معظم ضحايا زلزال 2016 في بناية سكنية من 16 طابقاً انهارت على جانبها ودفن معظم سكانها تحت الركام.

لكن أسوأ زلزال ضرب الجزيرة في التاريخ الحديث وقع في أيلول/سبتمبر 1999 بقوة 7,6 درجة وتسبب بمقتل نحو 2400 شخص.