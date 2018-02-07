شرايين غزة الصحية.. في خطر

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطوارئ بمستشفيات وشبكات الصرف الصحي بقطاع غزة سينفد خلال عشرة أيام وناشدت المانحين توفير دعم عاجل.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أنه حتى الآن توقفت مولدات الكهرباء في ثلاثة من مستشفيات غزة الثلاثة عشر، فضلاً عن توقف مولدات 14 من 54 مركزاً طبياً بالقطاع. وقال مسؤولو المؤسسات المتضررة إنهم يحولون الحالات الخطيرة إلى منشآت صحية أخرى وإنها قللت من طاقتها التشغيلية.



ونظراً لأن شبكة #الكهرباء بقطاع غزة لا توفر التيار لسكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة إلا لمدة تتراوح بين أربع ساعات وست ساعات يومياً فقط، تمثل المولدات الاحتياطية شريان حياة لمنشآت الرعاية الصحية والصرف الصحي.



وفي مستشفى الدرة للأطفال بمدينة #غزة، الذي يخدم في العادة ما يصل إلى 180 مريضاً في اليوم، كان كثير من أسرّتها التسعين خاوياً الثلاثاء. وقال الأطباء إن الوقود نفد قبل أسبوع وإنه يوفر أدنى قدر ممكن من الخدمات.

وقال مكتب #الأمم_المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن وقود الطوارئ في المنشآت الحيوية بقطاع غزة "سينفد خلال الأيام العشرة المقبلة".



وأضاف أن خدمات #الطوارئ والتشخيص ووحدات الرعاية المركزة وغرف العمليات في خطر، علاوة على 55 محطة للصرف الصحي و48 محطة تحلية ومنشآت تجميع الفضلات الصلبة.