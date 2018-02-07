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مقتل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال بذريعة طعن حارس

المصدر: القدس - فرانس برس
عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي
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قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً، صباح الأربعاء، بالرصاص بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن ضد أحد حراس الأمن الإسرائيليين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "أن فلسطينياً طعن بسكين حارس أمن إسرائيليا عند مدخل مستوطنة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، فأصابه بجروح طفيفة قبل أن يطلق حارس آخر النار على المهاجم ويرديه قتيلاً".

وقال الجيش في بيان "إن حارس الأمن كان عند مدخل مستوطنة كرمي تسور الواقعة شمال مدينة الخليل حين طعنه الفلسطيني، وإن حارس أمن آخر كان في المكان بادر بإطلاق النار على المهاجم الفلسطيني فقتله".

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#قوات الاحتلال الإسرائيلي, #القدس, #فلسطين, #مستوطنات

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