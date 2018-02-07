"صندوق أحلام" شذا المقدسية بعثرته جرافات الاحتلال

عادت #شذا_طعمه إلى بيتها في #حي_سلوان من المدرسة فلم تجد البيت فبلدية الاحتلال سبقتها بجرافة هدمت بها بيتها، تقول لنا شذا إن ما يؤلمها أنه كان لديها #صندوق_ألعاب كان فيه الكثير من الألعاب ولكن ألعابها وبيتها باتت ركاما، أما أخوها محمد فقال لـ"العربية.نت" إنه كان يحلم أن يعيش حياته ويكبر في هذا البيت وحلمه أيضا أصبح ركاماً.

وتعود قصة هذا البيت إلى أن صاحبه علي طعمه بناه قبل أعوام فوصلته مخالفات تجاوزت قيمتها الخمسين ألف دولار، وهي مبالغ طائلة بالنسبة للمقدسيين في هذا الحي المهمش وأثناء هذه الفترة التي كان يظن أنها ستعفيه من الهدم قدمت جرافات الاحتلال وهدمت البيت بشكل مفاجئ من دون سابق إنذار، فيما يقول لنا علي إنه لم يتوقع حصول الهدم.

ما يخشاه سكان حي سلوان المحاذي للمسجد الأقصى المبارك هو أن تكون هذه العملية مقدمة لهدم آلاف البيوت في الحي الذي يسكنه 56 ألفا و45% من بيوتهم مهددة بالهدم.

ويجدر بالذكر هنا ما يقوله لنا الناطق باسم لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب أن إسرائيل تقود حملة شرسة على المقدسيين مؤخراً في ظل كل التطورات السياسية وهم يخشون أن يكون هدم هذا البيت مقدمة لعملية تشريد واسعة في #القدس.