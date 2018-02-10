الصور الأولية لحطام الـF16 الإسرائيلية

أظهرت صور أولية، السبت حطام الطائرة أف 16 الإسرائيلية، التي أعلن الجيش الإسرائيلي أن نيران من داخل سوريا أصابتها فيما نجا قائدها.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن مقاتلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار تجاوزت الحدود شمالاً.

فيما أظهرت صور أخرى آثار الغارات و الدفاعات الجوية لسقوط الطائرة الإسرائيلية.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي. نيران سورية هائلة مضادة للطائرات... سقطت طائرة إف-16 في إسرائيل والطياران بخير".

من جهته أوضح مراسل العربية أن الطيارين الإسرائيليين أصيبا، وأن أحدهما مصاب بحروق متوسطة، فيما الثاني اصابته طفيفة.

وأضاف المراسل أن مقاتلات إسرائيلية شنت سلسلة غارات على ما وصفت بأهداف إيرانية داخل #سوريا، مشيراً إلى أن صفارات الإنذار أطلقت في #الجولان_المحتل في أعقاب إطلاق جيش النظام السوري صواريخ تجاه المقاتلات الإسرائيلية. وأشار إلى أن التفجيرات التي سمعت في الجولان المحتل صباح السبت هي لسقوط ستة صواريخ سورية.

