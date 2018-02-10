تركيا تعتقل 31 أجنبياً يشتبه في انتمائهم لداعش

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم السبت، أن الشرطة التركية اعتقلت 31 شخصا يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم #داعش في #اسطنبول كانوا يعدون لشن هجوم.

وقالت الوكالة إن الشرطة داهمت ستة عناوين في ثلاثة أحياء من المدينة دون ذكر تفاصيل عن توقيت تنفيذ المداهمات. وأضافت الأناضول أن كل المعتقلين يحملون جنسيات أجنبية.

وأشارت إلى أن أفراد الشرطة ضبطوا مواد رقمية ووثائق خلال المداهمات.

وتركيا مشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.

وكثفت الشرطة التركية عملياتها على من يشتبه في انتمائهم للتنظيم في نهاية العام الماضي قبيل الذكرى الأولى لهجوم نفذ ليلة الاحتفال بالعام الجديد على ملهى ليلي في اسطنبول قتل فيه 39 شخصا.

وأعلن‭ ‬التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، وهو أحد سلسلة هجمات نفذها داعش في #تركيا في السنوات الأخيرة.