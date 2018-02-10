غوتيرس يحث الرئيس الفخري لكوريا الشمالية على الحوار

أعلن متحدث باسم #الأمم_المتحدة، الجمعة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية، #أنطونيو_غوتيريس، التقى لفترة وجيزة مع #الزعيم_الشرفي لكوريا الشمالية، كيم يونج نام، أثناء حضوره مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم المنظمة فرحان حق للصحافيين: "أجرى حديثا مقتضبا مع الرئيس الفخري كيم أكد خلاله مرة أخرى أنه يتوقع ويأمل أن تتخذ جميع الأطراف من الحوار سبيلا لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل سلمي".

وهبطت الجمعة الطائرة التي تقل شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أو" والرئيس الفخري، كيم يونغ نام، في كوريا الجنوبية، في حدث تاريخي عرضته شاشات التليفزيون.

وكتب على الطائرة البيضاء التي هبطت في مطار أنشيون قرب العاصمة سيول اسم "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وكيم يو يونغ هي أول عضو في الأسرة الكورية الحاكمة يزور الجنوب منذ هدنة 1953، في حين يترأس كيم يونغ نام وفد الشمال إلى الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفي كوريا الشمالية لا صوت يعلو على صوت الزعيم كيم جونغ أون، إلا أن ما يجهله كثيرون أن هناك رئيسًا فخريًا للبلاد يقوم بمهام شرفية في الدولة الشيوعية.