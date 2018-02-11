إندونيسيا.. إصابة 4 في هجوم بسكين واعتقال المنفذ

قال مسؤولون إن مسلحاً بسكين هاجم أشخاصاً أثناء توجههم لكنيسة في مدينة يوجياكارتا في إندونيسيا، الأحد، وأصاب 4 منهم قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

ولم تؤكد الشرطة بعد أن كانت الواقعة مرتبطة بالإرهاب.

وقالت الشرطة إنها تحقق في دوافع الهجوم وتعتقد أن منفذه طالب جامعي. ومدينة يوجياكارتا هي مركز ثقافي في جزيرة جاوة الرئيسية في البلاد.

وقال يوليانتو، المتحدث باسم شرطة يوجياكارتا: "لا نستطيع أن نؤكد بعد أن الواقعة مرتبطة بالإرهاب... يمكننا أن نؤكد أن المشتبه به اعتقل ويتلقى العلاج في المستشفى".

وأضاف أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، في البطن. ولم يتضح بعد مدى خطورة حالة المصابين في الهجوم.

وإندونيسيا دولة علمانية رسمياً، فيما هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وهناك أقليات بأعداد كبيرة في البلاد من المسيحيين والهندوس ومعتنقي ديانات تقليدية.