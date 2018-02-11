البشير يقيل مدير المخابرات ويُعيد السابق

عين الرئيس السوداني عمر البشير رئيساً جديداً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفاً لرئيسه النافذ محمد عطا، على ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية الأحد، على وقع حملة قمع تستهدف التظاهرات المعارضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وذكرت الوكالة أن البشير "أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح مديراً عاماً لجهاز #الأمن والمخابرات الوطني".

وسبق أن شغل صالح رئاسة جهاز #المخابرات قبل أن يخلفه عطا في آب/أغسطس 2009.

وتأتي إقالة عطا في وقت تقود السلطات الأمنية حملة قمع لتظاهرات معارضة اندلعت في بداية العام الجاري احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الغذائية وفي مقدمها الخبز.

واندلعت الاحتجاجات بعد ارتفاع سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيهاً سودانياً (تسعة دولارات) إلى 450 (25 دولاراً).

ومنذ كانون الثاني/يناير، اعتقلت السلطات عدداً من قادة المعارضة سعياً لمنع التظاهرات.

وخرجت تظاهرات مماثلة في أواخر 2016 بعدما قامت الحكومة بوقف دعم الوقود. وقمعت السلطات السودانية تلك التظاهرات لمنع تكرار أحداث أعقبت خطوة سابقة لخفض الدعم في 2013.