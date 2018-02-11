الكويت ترد على "جثة الفريزر" رسمياً بتقرير جنائي

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن وزارة الخارجية تسعى إلى وضع حلول نهائية لمشكلة وقف العمالة الفلبينية.

يأتي هذا بعد تلويح الفلبين رسمياً بربط مسألة رفع الحظر عن إرسال العمالة إلى الكويت بتوقيع اتفاقية جديدة بين البلدين.

وكشفت صحيفة "القبس"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الحلول لمشكلة وقف العمالة ستكون وفق القنوات الدبلوماسية وبعيداً عن أي إثارة إعلامية.

وبينت المصادر أن الكويت زودت السلطات الفلبينية بالتقرير الجنائي للحالات السبع التي طُلب عنها استيضاح لكنها لم تقنع السلطات في مانيلا.

وأشارت إلى أن التحقيق جارٍ بشأن الجريمة التي اكتشفت مؤخراً، وهي مقتل خادمة فلبينية ووضعها في فريزر، مستدركة: لكنها لا تمثل الكويت، وارتكبها وافدان، وتجري عمليات للقبض عليهما من قبل #الإنتربول.

ولفتت المصادر إلى أن مشكلة العمالة حدثت في بعض الدول وتم حلها، مستغربة أن يتم التصعيد رغم تميز الكويت بالقوانين التي توفر وتكفل جميع حقوق #العمالة.

وقالت إن العمالة الفلبينية تتمتع بجميع الحقوق، وتسعى #الخارجية_الكويتية إلى الجلوس مع السلطات الفلبينية لرأب هذا الصدع بعيداً عن الإثارة، متوقعة أن يتم إبرام اتفاقية ترضي جميع الأطراف.