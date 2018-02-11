بوكو حرام تسلم نيجيريا 13 رهينة اختطفتهم قبل 7 أشهر

أطلق مسلحو #بوكو_حرام سراح 13 رهينة أمس السبت بعد مفاوضات مع السلطات النيجيرية على تحريرهم.

كانت عمليات الاختطاف وقعت ضمن سلسلة هجمات شنتها الجماعة المتطرفة العام الماضي.

وأسفرت محاولة الجماعة إقامة "خلافة" في شمال شرق #نيجيريا عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص فضلا عن فرار نحو 2.7 مليون شخص من ديارهم منذ عام 2009.

وثلاثة من الرهائن كانوا يعملون محاضرين في جامعة مايدوغوري وجرى اختطافهم خلال جولة لاستكشاف النفط في ماغوميري بولاية بورنو جنوب شرق البلاد في يوليو/تموز 2017. أما العشرة الآخرون فهم شرطيات جرى اختطافهن في هجوم على موكب في يونيو/حزيران 2017.

وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية: "إطلاق سراحهم جاء بعد سلسلة من المفاوضات بتوجيه من الرئيس محمد بخاري وبمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

من جهتها، أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها قامت بدور الوسيط في عملية تسليم الرهائن.

وأضافت في بيان: "اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تشارك في أي مرحلة من المفاوضات التي قادت إلى تسليم الثلاثة عشر شخصا. المسلحون سلموا الـ13 شخصا إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين نقلوهم بدورهم إلى السلطات النيجيرية".