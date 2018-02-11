بينهم 60 طفلاً.. 100 فرنسي لدى متطرفي سوريا

قال مقربون من #وزير_الخارجية_الفرنسي، جان إيف لودريان، السبت، إنه تم الإبلاغ عن وجود 100 فرنسي لدى المتطرفين في #سوريا من جانب أسرهم أو محاميهم، في تراجع عن تصريحات سابقة للوزير تحدثت عن اعتقالهم من جانب المقاتلين الأكراد السوريين.

وأوضحت المصادر ذاتها "أنهم أشخاص أبلغ عنهم محاموهم أو أسرهم، ويمكن أن يكونوا معتقلين أو محتجزين أو موجودين هناك".

وأضافت أنه في الإجمال تم الإبلاغ عن نحو 30 أسرة بينها "خمس أو ست" أسر فقط موجودة في #مخيمات احتجاز.

وأشارت المصادر إلى أن "هناك 60 طفلا ضمن الأفراد المئة المبلغ عنهم والبقية من البالغين".

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، صرح، الأربعاء، لقناة "بي اف ام تي في"، بأن "نحو 100" فرنسي من المنضمين للتنظيمات المتطرفة "تم اعتقالهم من قبل #أكراد_سوريا".

وأضافت المصادر القريبة من الوزير، السبت، أن معظم الأسر المبلغ عنها مكونة من أم وأطفال و"حين يُبلغ عن الزوج، فإنه يكون متوفيا في اثنتين من كل ثلاث حالات".

وتضاف إلى هؤلاء ست أسر مسلحين فرنسيين في #العراق، بحسب تصريح لودريان، الأربعاء.

وهناك 3 فرنسيات معتقلات في العراق في انتظار المحاكمة والبقية أبلغ عنهم لكن بدون تحديد مكان وجودهم، بحسب المصادر، السبت.