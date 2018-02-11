قصة الهضبة التي أُسقطت فوقها مقاتلة F16 الإسرائيلية

عادت هضبة الجولان المحتلة إلى الواجهة إخبارياً، بعد دخول الدرون الإيرانية الأجواء الإسرائيلية، وقد أسقطها الجيش الإسرائيلي، وقصف مواقع داخل سوريا، مصدر الطائرة، ما استدعى رداً أدى لإصابة مقاتلة F16 إسرائيلية وبالتالي سقوطها في الهضبة.

والجولان هضبة تتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة السورية. في حرب 1967، احتل الجيش الإسرائيلي ثلثي مساحة الهضبة الإجمالية وهي 1860 كلم2، والبعيدة 60 كلم إلى الغرب من مدينة دمشق.

في أكتوبر 1973، اندلعت معارك بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وخلال الحرب استعاد الجيش السوري مساحة قدرها 684 كلم2 من أراضي الهضبة لأيام، ولكن #الجيش_الإسرائيلي أعاد احتلال هذه المساحة قبل نهاية الحرب. في 1974 أعادت إسرائيل لسوريا ما مساحته 60 كلم2 من الجولان تضم مدينة القنيطرة وجوارها وقرية الرفيد في إطار اتفاقية فك الاشتباك، وقد عاد إلى هذا الجزء بعض سكانه، وفق موسوعة ويكيبيديا.

بالتالي، تحتل #إسرائيل 1200 كلم مربع من هضبة الجولان، في حين أن 510 كيلومترات مربعة من الهضبة تقع تحت السيطرة السورية.

ووفق الموسوعة الشهيرة ذاتها، ما زالت الأمم المتحدة تعتبر الجولان "أرضاً سورية محتلة" استناداً إلى حدود عام 1923، وفيها تخلت بريطانيا عن الجولان لفرنسا في الاتفاق الفرنسي البريطاني. وتطالب سوريا بإعادة الحدود إلى حالتها في 4 يونيو 1967، معتبرة بعض الأراضي الواقعة بين الحدود الدولية ووادي نهر الأردن أراضي سورية، وكذلك تطالب بالجزء الشمالي الشرقي من بحيرة طبرية (قرار مجلس الأمن 242 و338).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser شاهد لحظة قفز الطيارين من المقاتلة الإسرائيلية بعد إصابتها

في 14 ديسمبر 1981، قرر البرلمان الإسرائيلي "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان" فيما عرف بـ"قانون الجولان". وتشير الخارطة الملحقة بهذا القرار إلى أن المنطقة الواقعة بين الحدود الدولية من 1923 وخط الهدنة من 1974 هي المنطقة المشمولة بذلك.

حالياً، هناك أكثر من 30 مستوطنة يهودية في الجولان المحتل. وجراء الحرب داخل سوريا منذ 2011، سقطت قذائف بين الحين والآخر على الهضبة المحتلة، وتبعها رد إسرائيلي غالباً، لكن "خط فض الاشتباك" ساده الهدوء نسبياً.