تحطم طائرة ركاب روسية قرب موسكو.. ومقتل 71

تحطمت #طائرة_روسية مدنية تقل 71 شخصاً قرب #موسكو الأحد بعيد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية، ولقي كل ركابها حتفهم.

وأقلعت الطائرة من طراز "انطونوف 148" والتابعة للخطوط الجوية "ساراتوف" متجهة إلى مدينة أورسك في الأورال. وقد تحطمت في إقليم رامنسكي في منطقة موسكو.

وكانت الطائرة تقل 65 راكبا، إضافة إلى طاقم مؤلف من ستة أشخاص.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدر بجهاز الطوارئ أن لا ناجين من تحطم الطائرة. وقد تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة.



من جهتها، ذكرت "إنترفاكس" أن حطام الطائرة تناثر على مساحة واسعة في مكان التحطم. وعرضت قناة "روسيا 24" التلفزيونية التابعة للدولة، لقطات لحطام الطائرة في حقل تغطيه الثلوج.

ولم يتضح سبب تحطم الطائرة. وقالت وكالة إنترفاكس إن وزارة النقل الروسية تبحث عددا من الأسباب المحتملة، بما في ذلك الأحوال الجوية وخطأ الطيار.

وطائرات أنطونوف أوكرانية الصنع. والطائرة "أنطونوف 148" قامت بأول رحلة لها في 2004، وتستطيع أن تقل حتى 80 راكبا على مسافة 3600 كلم.

ومنذ تسييرها، تعرضت الطائرة لخمسة حوادث على الأقل على صلة بآلية الهبوط ونظام الكهرباء ونظام الإرشاد.