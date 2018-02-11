نائب ترمب عائدا من كوريا الجنوبية: نواصل عزل الشمالية

أعلن نائب الرئيس الأميركي #مايك_بنس، السبت، ضرورة "الاستمرار في عزل كوريا الشمالية اقتصاديا ودبلوماسيا"، وذلك في وقت كانت واشنطن قد حذرت من أخذ محاولات بيونغ يانغ للتقارب مع سيول على محمل الجد.

وفي حديثه إلى الصحافيين في طريق عودته الى الولايات المتحدة بعد حضوره افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية، قال بنس إن الولايات المتحدة و #كوريا_الجنوبية ما زالتا متّحدتَين في معارضتهما للبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وأضاف بنس أنه اكّد مع الرئيس الكورى الجنوبي مون جاي-إن، خلال لقاء جمعهما، أن واشنطن وسيول ستواصلان "الوقوف بثبات" وستُنسّقان جهودهما في مواجهة برنامجَي كوريا الشمالية البالستي والنووي.

وتابع نائب الرئيس الأميركي: "ليس هناك ادنى اختلاف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان حول ضرورة مواصلة عزل كوريا الشمالية اقتصاديا وسياسيا الى حين تخليها عن برنامجيها النووي والبالستي".

وكتب بنس ايضا على تويتر: "كشرط مسبق لاي حوار" يجب على كوريا الشمالية أن "تضع على الطاولة (موضوع) نزع السلاح النووي".

تأتي هذه التصريحات الأميركية في الوقت الذي دعا فيه زعيم #كوريا_الشمالية كيم جونغ اون، السبت، نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان الى قمة في بيونغ يانغ، وفقا لما أعلنت سيول.

ستكون هذه القمة، في حال حصولها، الثالثة من نوعها بعد لقاءين بين كيم جونغ ايل والد الزعيم الحالي والكوريين الجنوبيين كيم داي-جونغ وروه مو-هيون عامي 2000 و2007 في بيونغ يانغ.

وتصر واشنطن على أنه يتعين على بيونغ يانغ، التي فرض مجلس الأمن الدولي عدة حزم من العقوبات عليها، أن تتخذ خطوات ملموسة تثبت من خلالها أنها مستعدة لنزع أسلحتها النووية قبل اي مفاوضات.

وبعد صمت دام لأشهر بشأن ما إذا كانت كوريا الشمالية ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، تبين ان الأولمبياد شكل مناسبة لتحقيق تقارب بين الكوريتين.