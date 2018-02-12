أفغانستان.. تسلّل وقتل 16 من زملائه بالرصاص

قال مسؤولون، الاثنين، إن متسللاً من حركة طالبان قتل 16 من أفراد قوة أمنية شعبية موالية للحكومة في إقليم هلمند الجنوبي، عندما وجه سلاحه ضد زملائه الذين عمل معهم لشهور.

وذكر مسؤول أمني لوكالة "رويترز" أن وكالة الأمن الأفغانية شكلت هذه القوة، غير أن متحدثا باسم حاكم هلمند لم يتمكن من تحديد هوية هذه القوة الشعبية.

وقال عمر ذواق، المتحدث باسم حاكم هلمند "نعلم أن مقاتلاً من طالبان قتل 16 من أفراد قوة أمنية شعبية تقاتل إلى جانب قوات الحكومة ولكننا لا نعلم بعد لمن تنتمي هذه القوة".

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في منطقة كرشك بالإقليم يوم السبت، مضيفة أن اثنين من مقاتليها ضالعان في الهجوم.

وقال مسؤول أمني طلب عدم نشر اسمه، إن المسلح المشتبه به عمل مع القوة الشعبية لشهور ثم استولى على أسلحة وذخيرة بعد أن قتل أفراد القوة.

وهلمند أحد أكثر الأقاليم التي تشهد أعمال عنف في أفغانستان، كما أنها مصدر رئيسي للأفيون الذي يُستخدم في صناعة الهيروين.

وتسيطر طالبان على مساحات كبيرة في الإقليم. وتقاتل طالبان لطرد القوات الدولية التي تدعم الحكومة في كابول.