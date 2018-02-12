الجيش الإسرائيلي يكشف صور قاعدة إيرانية قرب تدمر

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران وفيلق القدس يعملون منذ وقت طويل، بدعم من قوات النظام السوري وموافقته، من قاعدة "T-4" بالقرب من تدمر.

For a long time Iran and the Quds Force have been operating, with the backing of Syrian forces and the approval of the Syrian regime, from the Syrian T-4 Airbase near Tadmor. pic.twitter.com/U9H33vDF4O — IDF (@IDFSpokesperson) February 10, 2018

ونشر المتحدث باسم الجيش عبر حسابه في "تويتر" صوراً بالأقمار الصناعية تظهر القاعدة، والطائرة بدون طيار الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل وأسقطتها، كما نشر مقطع فيديو يظهر العملية.

وكان فجر السبت قد شهد تصعيداً خطيراً بعد أن أعلنت إسرائيل أنها أسقطت طائرة درون إيرانية انطلقت من قاعدة في تدمر السورية، وشنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات استهدفت 12 موقعاً في العمق السوري، بحسب ما زعمت إسرائيل، ما دفع النيران السورية إلى إسقاط طائرة "اف 16 هوت" في الجليل الأعلى.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت أنه شن غارات واسعة في العمق السوري، استهدفت 3 منصات للمضادات الأرضية السورية و4 مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية.

وحذر قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي من تطور الأوضاع إلى حرب حقيقية في أي لحظة. وقال المسؤول العسكري إن تل أبيب لن تسمح لإيران بأن تقيم قاعدة أمامية في سوريا، مشيراً إلى أن تدخلاتها تعتبر تهديداً لإسرائيل وللعالم.

يأتي ذلك فيما ذكرت "القناة العاشرة" الإسرائيلية أن تل أبيب بعثت، خلال الأيام الأخيرة، رسائل شديدة اللهجة لإيران عبر عدة دول أوروبية بشأن نشاطات طهران في لبنان وسوريا.

Original footage showing #Iranian UAV infiltrating and then shot down over Israel, and #IDF strike on Iranian command vehicle in #Syria pic.twitter.com/Sz6poAOdjc — Jonathan Conricus (@LTCJonathan) February 10, 2018

ونقلت "القناة الإسرائيلية" عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية وأوروبية أن الرسائل نُقلت عبر ألمانيا وبريطانيا وفرنسا للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ومستشاريه، مشيرة إلى أن الرسائل حملت تحذيراً شديداً من إقامة مصانع للأسلحة والصواريخ في لبنان وقواعد عسكرية تابعة لها في سوريا.