التحالف يبحث في روما الثلاثاء مصير المتطرفين بسوريا

يجتمع وزراء دفاع 14 دولة مشاركة في التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" في سوريا والعراق، الثلاثاء في روما لمناقشة كيفية متابعة عملهم المشترك وبخاصة ما يتعلق بمصير مقاتلي التنظيم المعتقلين بسوريا.

وقال وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الأحد في الطائرة التي تقلّه إلى روما إن "المعركة لم تنته بعد".

كما أشارت المسؤولة بالبنتاغون، كاثي ويلبارغر، إلى أن محور النقاش سيكون المسألة الشائكة المتمثلة بمصير أجانب انضموا لـ"داعش" كالمتطرفين البريطانيين اللذين اعتقلتهما قوات سوريا الديموقراطية في كانون الثاني/يناير.

وقالت ويلبارغر، وهي مسؤولة عن ملف الأمن الدولي بوزارة الدفاع، للصحافيين المرافقين لماتيس: "نحن نعمل مع التحالف بشأن مسألة المقاتلين الأجانب المعتقلين، ونتوقع أن يعود هؤلاء إلى بلادهم".

من جهتهم يعقد وزراء خارجية دول التحالف الدولي اجتماعاً الاثنين في الكويت.