باكستان.. طالبان تؤكد مقتل نائب زعيمها بضربة جوية

أكدت حركة طالبان الباكستانية، اليوم الاثنين، مقتل نائب لزعيم الحركة في ضربة بطائرة دون طيار يشتبه أنها من تنفيذ الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وقالت الحركة إنها عينت نائباً جديداً محله.

وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون، إن ضربتين صاروخيتين يشتبه أنهما من تنفيذ الولايات المتحدة قتلتا القيادي بالحركة خالد محسود، يوم الخميس، في إقليم بكتيكا بأفغانستان قرب الحدود مع باكستان.

لكن التقارير تضاربت بشأن الهجوم من مسؤولين بالمخابرات الباكستانية ومصادر من المتشددين.

وقال محمد خراساني، المتحدث باسم حركة طالبان باكستان لرويترز، إن الضربة التي نفذت بطائرة دون طيار وقعت في إقليم وزيرستان الشمالي على الجانب الباكستاني من الحدود.

وأضاف خراساني: "نؤكد أن نائب زعيم حركة طالبان باكستان خالد محسود قتل في ضربة بطائرة دون طيار".

وتابع قائلاً إن زعيم طالبان باكستان الملا فضل الله عين قيادياً يدعى مفتي نور والي والي محل نائب الحركة القتيل.

وسيقود والي، مثل سلفه، عناصر التنظيم في وزيرستان الجنوبية، وهو إقليم جبلي وعر على الحدود الأفغانية يعد منذ وقت طويل مقراً لمتشددين باكستانيين وأفغان وأجانب على صلة بتنظيم القاعدة.