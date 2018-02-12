بعد القدس.. نتنياهو يبحث "ضم المستوطنات" وواشنطن تنفي

نفى البيت الأبيض، الاثنين، أن تكون الولايات المتحدة قد بحثت مع إسرائيل خطة لضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش رافل، الذي يعمل مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد #ترمب، والمكلف هذا الملف، إن التصريحات بأن هذه النقاشات جارية "مغلوطة"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لم تناقشا أبداً مثل هذا الاقتراح والرئيس ما زال مركزاً على مبادرته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وكان نتنياهو، قد أعلن، الاثنين، أنه يبحث مع الإدارة الأميركية مشروع قانون سيؤدي إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ونقل متحدث عن نتنياهو قوله لنواب حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه إن "في ما يتعلق بموضوع فرض السيادة (الإسرائيلية)، بإمكاني أن أقول لكم إنني أتحدث منذ فترة مع الأميركيين حول ذلك".

وأوضح نتنياهو أنه يريد تنسيق مثل هذه الخطوات مع الولايات المتحدة بسبب الأهمية الاستراتيجية لهذا البلد بالنسبة لإسرائيل.