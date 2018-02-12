لندن: قلقون من دور إيران على حدود إسرائيل وسوريا

قال وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، إن لندن قلقة بشأن دور إيران في مواجهة وقعت على حدود إسرائيل مع سوريا.

وقال جونسون في بيان، اليوم الاثنين: "نحن قلقون من التصرفات الإيرانية التي تصرف الانتباه عن الجهود الرامية لبدء عملية سلام حقيقية في سوريا".

وتابع قائلاً: "نحث روسيا على استخدام نفوذها للضغط على النظام وداعميه من أجل تجنب الأفعال الاستفزازية، ولدعم عدم التصعيد سعياً وراء تسوية سياسية أوسع".

وكانت نيران مضادة للطائرات قد أسقطت يوم السبت طائرة حربية إسرائيلية أثناء عودتها من غارة على مواقع قوات تدعمها إيران في سوريا، في أخطر مواجهة حتى الآن بين إسرائيل وتلك القوات.