إسرائيل: الدرون الإيرانية نسخة من طائرة أميركية

أعلن مسؤولون وخبراء إسرائيليون في الطيران أن الطائرة الإيرانية بدون طيار (درون) التي أسقطتها تل أبيب في نهاية الأسبوع الماضي، طورتها طهران في عملية هندسية عكسية للتكنولوجيا التي حصلت عليها عندما أسقطت درون أميركية عام 2011.

وقال المقدم جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ويوفال شتاينيتز وزير البنية التحتية والطاقة والموارد المائية، إن الدرون الإيرانية هي نسخة من طائرة التجسس الأميركية من طراز RQ-170، نقلا عن تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

واتفق الخبراء الذين قاموا بفحص لقطات حطام الطائرة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، أنها تشبه إلى حد كبير طائرة "صاعقة" الإيرانية.

وطورت طهران العديد من نماذج الدرون اعتمادا على التكنولوجيا الأميركية التي حصلت عليها عام 2011.

وذكرت إسرائيل أن الطائرة أطلقتها طهران من قاعدة في سوريا ودخلت المجال الجوي لإسرائيل بمسافة تتراوح من 3-4 أميال. وتنكر طهران هذه الرواية، وتؤكد أن الطائرة لم تتجاوز الحدود السورية، واصفة الرواية الإسرائيلية بأنها "سخيفة".

وأثار الحادث موجة من المواجهات العابرة للحدود أسفرت عن إسقاط طائرة إسرائيلية للمرة الأولى منذ عام 1982، وأكبر قصف إسرائيلي على سوريا في نفس الفترة.

وكان مسؤولون أميركيون قد أفادوا أن الطائرة الأميركية التي استولت عليها إيران عام 2011 كانت جزءا من أسطول الطائرات السرية التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية الاميركية فى حملة تجسس استهدفت المنشآت النووية الايرانية. وادعت إيران أنها أسقطت تلك الطائرة بـ "كمين إلكتروني".

وبعد ذلك طلبت الولايات المتحدة من إيران إعادة الطائرة بدون طيار، والتي كانت مخصصة لأغراض المراقبة والاستطلاع، لكن طهران طالبت واشنطن أولا بالاعتذار عن انتهاك مجالها الجوي.

واختبرت إيران نسختها الأولى المقلدة عن الطائرة الأميركية عام 2014، ثم كشفت قوات الحرس الثوري عن الطائرة الإيرانية "صاعقة" عام 2016، في خطوة عززت برنامجا طموحا لتطوير هذا النوع من الطائرات.

وقالت إيران إن "صاعقة" يمكن أن تحمل 4 قنابل موجهة بالليزر، على الرغم من أن الخبراء أكدوا أن الطائرة لا يمكن أن تظل مختفية عن أجهزة الرادار في حال تسليحها.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على ما إذا كانت الطائرة التي اعترضت، السبت، كانت مسلحة، لكنه أكد أنها كانت "في مهمة".

وقال ويم زويجننبورغ، منسق المنتدى الأوروبي حول الطائرات المسلحة بدون طيار، إن إيران لم تسير هذا النوع من الطائرات من قبل في الأجواء السورية، وربما كانت تستخدم المنطقة لتجريب أسلحة واختبار دفاعات إسرائيل.

وألمح إلى أن الدرون الإيرانية لم تكن متطورة لدرجة تجعلها تختفي عن أجهزة الرادار الإسرائيلية، ويلزم لذلك تصنيعها من مواد تمتص موجات الرادار بدلا من عكسها.