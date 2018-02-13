الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يقرر عزل رئيس البلاد

قرر حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب إفريقيا، فجر الثلاثاء، في ختام محادثات ماراثونية إقالة الرئيس #جاكوب_زوما، من منصبه كرئيس للبلاد بعدما فشلت الضغوط التي مارسها على الرئيس لإقناعه بالاستقالة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت وسيلتا إعلام مستقلتان إن المجلس الوطني التنفيذي، المؤلف من 107 أعضاء، والذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في الحزب، خلص فجر الثلاثاء في ختام اجتماع استمر 13 ساعة في فندق خارج العاصمة بريتوريا إلى "استدعاء" زوما من مهامه الرئاسية.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن "المؤتمر الوطني الإفريقي" بهذا الصدد كما تعذر الاتصال في الحال بمسؤولي الحزب لتأكيد هذه المعلومة.