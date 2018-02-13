الشرطة البريطانية تفحص طرداً مشبوهاً في البرلمان

نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" عن شهود قولهم، إن الشرطة البريطانية تحقق في واقعة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، وتفحص طردا مريبا.

وكان متحدث باسم مجلس العموم قال إن الشرطة تتحرى واقعة لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة مطار لندن سيتي عن عودة تسيير الرحلات بعد إزالة قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وعثر عليها في مكان قريب من نهر التايمز، ما تسبب في إلغاء جميع الرحلات من وإلى المطار أمس الاثنين.

وكان الرئيس التنفيذي لمطار لندن سيتي روبرت سينكلير قال في بيان "قامت البحرية الملكية وشرطة العاصمة بإزالة بأمان القنبلة التي تعود للحرب العالمية الثانية وعثر عليها عند مرسى جورج الخامس".

وأضاف: "بناء على ذلك تم فتح المنطقة المعزولة، وسيفتح المطار أبوابه بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء".