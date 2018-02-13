وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد كذبة عن بوتين

المصدر: لاهاي - فرانس برس

أعلن #وزير_الخارجية_الهولندي هالبي زيلسترا، الثلاثاء، استقالته، غداة إقراره بالكذب بشأن حضوره اجتماعا مثيرا للجدل مع الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين قبل سنوات.

وقال الوزير، البالغ 49 عاما، بأعين دامعة: "لا أرى أي خيار آخر اليوم غير تقديم استقالي إلى جلالة الملك"، وذلك خلال جلسة برلمانية عاجلة.

وعين #زيلسترا وزيرا للخارجية قبل أربعة أشهر فقط، ويأتي هذا التطور الكبير قبل ساعات من زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى موسكو للقاء نظيره الروسي #سيرغي_لافروف. ولم يعرف على الفور مصير الزيارة.

وأبلغ زيلسترا النواب الهولنديين أن "هذا أكبر خطأ ارتكبته في مسيرتي على الإطلاق"، وذلك في جلسة حضرها رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وأكد أن مصداقية وزير خارجية البلاد يجب أن تكون "بعيدة عن الشكوك، داخل وخارج البلاد".

وتأتي استقالة زيلسترا غداة إقراره بكذبه بشأن حضوره اجتماعا في منزل بوتين قبل 12 عاما، حضره أيضا المدير التنفيذي السابق لشركة شل غيروين فان دير فير.

وكان الوزير السابق قال أمام مؤتمر لحزب الشعب الليبرالي المحافظ الحاكم في ايار/مايو 2016 إنه كان موجودا "في المقاعد الخلفية كمساعد" خلال الاجتماع الذي تحدث فيه بوتين عن تعريف "روسيا الكبرى".

وأبلغ زيلسترا الحضور حينها أنه "سمع بوضوح ما قاله بوتين عن فهمه لما تعنيه روسيا الكبرى".

والثلاثاء، دافع زيلسترا عن نفسه قائلا: "كان خيارا خاطئا، أردت أن أروي القصة بشكل مقنع دون الكشف عن مصدري. لم يكن حريا بي فعل ذلك".

وأثار تعيين زيلسترا في تشرين الأول/أكتوبر الفائت دهشة في هولندا بسبب تواضع خبرته الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة دي فولكسكرانت المنتمية ليسار الوسط، الاثنين، أن "مستشاري" زيلسترا استغلوا قصة حضوره الاجتماع مع بوتين "لدحض الانتقادات بشأن افتقاده الخبرة الدبلوماسية".