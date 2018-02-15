رئيس وزراء إثيوبيا يقدم استقالته وسط أزمة سياسية

أعلن رئيس وزراء #إثيوبيا هايلي مريم ديسالين اليوم الخميس أنه قدم استقالته من منصبي رئيس الوزراء والائتلاف الحاكم.

قال ديسالين في خطاب للأمة نقله التلفزيون "الاضطرابات والأزمة السياسية أدت لسقوط قتلى ونزوح كثيرين".

وأضاف: "أعتقد أن تقديم استقالتي ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية".

وأوضح أنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة والبرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد.

تأتي الاستقالة وسط أزمة سياسية واضطرابات تشهدها البلاد منذ فترة طويلة دفعت الحكومة لإطلاق سراح آلاف السجناء لتهدئة التوترات.

قاد الأكاديمي الذي تحول إلى سياسي الدولة الواقعة في شرق إفريقيا منذ 2012 بعد وفاة الرجل القوي السابق ميليس زيناوي.

وذكرت مؤسسة "فانا برودكاستينغ كوربوريشن" الإعلامية أن رئيس الوزراء قدم خطاب استقالته إلى النواب وأنه "أعرب عن أمله في أن يتم قبول خطاب الاستقالة".

وأضاف التقرير أن "رئيس الوزراء قال إنه بذل قصارى جهده لحل الأزمة في بلاده وهو يستقيل الآن ليصبح جزءا من حل لها".

وسيواصل رئيس الوزراء دوره حتى "يكتمل انتقال السلطة".