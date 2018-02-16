اختناق 4 فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

أصيب 4 فلسطينيين بجروح، والعشرات بحالات اختناق، فجر الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي #الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان، أن مواجهات اندلعت في اللبدة القديمة من مدينة #نابلس، عقب اقتحامها من قبل قوات من الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الشهود أن #الجيش_الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الشبان الذين رشقوه بالحجارة والعبوات الفارغة، وأغلقوا الطرقات بحاويات النفايات وإطارات المركبات المشتعلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، نقلوا للعلاج إلى #مستشفى_رفيديا الحكومي، والعشرات أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع تم معالجتهم ميدانياً.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية بزعم البحث عن سلاح واعتقال مطلوبين.