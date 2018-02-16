بري: مقترحات أميركا بشأن نزاعينا مع إسرائيل غير مقبولة

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني #نبيه_بري، اليوم الجمعة، أن المقترحات الأميركية بشأن النزاع بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية "غير مقبولة".

جاء تصريح بري خلال لقاء مع مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد #ساترفيلد الذي اجتمع اليوم أيضا مع رئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل.

ويقوم الدبلوماسي الأميركي بالوساطة بين لبنان وإسرائيل لنزع فتيل توترات بسبب جدار تنبيه إسرائيل على الحدود، وقرار لبنان البدء في التنقيب عن موارد الطاقة في مياه الإقليمية، خاصة ما بات يُعرف بـ #البوك_9.

وجرى خلال لقاء بري وساترفيلد، الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، عرض للتطورات الراهنة وموضوع المنطقة الخاصة للبنان والحدود البحرية. واستمع بري إلى مقترحات الوفد الأميركي في هذ الشأن.

وأصر الرئيس بري خلال اللقاء على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن "تفاهم نيسان 1996" على غرار ما حصل بالنسبة "للخط الأزرق"، معتبراً أن "المطروح غير مقبول".