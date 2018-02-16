بعد استقالة الحكومة.. إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ

أعلن مسؤولون إثيوبيون، الجمعة، فرض حالة #الطوارئ بالبلاد في خضم احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة ومستمرة منذ أكثر من عامين، شهدت مقتل المئات واحتجاز الآلاف، معظمهم تم إطلاق سراحه.

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها #إثيوبيا حال الطوارئ في غضون عامين، وتأتي بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء تقديم استقالته.

وأوضح مجلس الوزراء أنه أعلن حال الطوارئ لأن الاحتجاجات تسببت في سقوط جرحى وقتلى، ونزوح مواطنين، ودمار ممتلكات، وهجمات على أساس عرقي، وتهديد للنظام الدستوري للبلاد.

ولم يوضح البيان مدة سريان حال الطوارئ.

وكان رئيس الوزراء هايليماريام ديسالين أعلن، أمس الخميس، بشكل مفاجئ تقديم استقالته. ويتولى ديسالين المنصب منذ عام 2012.