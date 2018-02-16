تحطم طائرة عسكرية في تركيا ومقتل طياريها

قال الجيش التركي إن #طائرة تستخدم لتدريب الطيارين تحطمت غرب #تركيا مما أسفر عن مقتل طياريها.

وذكر بيان عسكري إن طائرة تدريب خفيفة من طراز إس إف- 260دي سقطت اليوم الجمعة بعد إقلاعها من #قاعدة_جيجلي_الجوية بالقرب من مدينة أزمير الواقعة على #بحر_إيجه. وتم العثور على حطامها على بعد 3 كيلومترات شمال القاعدة.

وقال الجيش إنه ينفذ عملية تفتيش لكنه لم يقدم أية تفاصيل حول سبب الحادث.

وكانت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية التركية قد تحطمت الشهر الماضي خلال رحلة تدريب جنوب غرب تركيا مما أسفر عن مقتل طيارين وفني كانوا على متنها.