رابطة العالم الإسلامي تؤمن 50 "قسطرة" لأطفال السودان

اختتمت رابطة العالم الإسلامي، برنامج عمليات #قسطرة_القلب للأطفال الذي استغرق ستة أيام اشتمل على إجراء 50 عملية قسطرة قلب مجانية للأطفال بمستشفى أحمد قاسم في #الخرطوم أمس الخميس بدعم وتمويل من الرابطة وتنفيذ مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في السودان، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية في #السودان، حامد بن عاتق الرفاعي فى تصريح لـ"واس" إن "البرنامج يأتي ضمن برامج الرعاية الصحية الدورية التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي"، مفيداً أن البرنامج استهدف إجراء 50 حالة بواقع 10 عمليات في اليوم.

وأشار إلى أن جهود #رابطة_العالم_الإسلامي في السعودية "وجدت لدى السودانيين حكومةً وشعباً المحبة والتقدير لما تقوم به من أعمال إغاثية وإنسانية وصحية في السودان وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي".

من جانبها تقدمت مديرة مستشفى أحمد قاسم الدكتورة هدي حامد بالشكر إلى #السعودية نظير جهودها المتواصلة في دعم السودانيين، مشيدةُ بدعم رابطة العالم الإسلامي في إجراء هذه العمليات ذات الكلفة العالية للأسر الفقيرة.