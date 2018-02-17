أميركا.. السجن مدى الحياة لعضو في تنظيم القاعدة

قضت محكمة أميركية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بالمشاركة في هجوم عام 2003 على جنود أميركيين في #أفغانستان، أدى إلى مقتل اثنين منهم، وبالتآمر لتفجير السفارة الأميركية في نيجيريا.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في بروكلين، برايان كوجان، عقوبة المدان الذي يدعى إبراهيم سليمان عدنان آدم هارون، والمعروف بالاسم الحركي (سبين جول).



ورفض هارون حضور جلسة النطق بالحكم كما رفض من قبل حضور جلسات المحاكمة.



وأصر هارون منذ تسليمه من إيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر 2012 على أنه "محارب" ويجب أن يمثل أمام محكمة عسكرية وليست جنائية. وقال كوجان إن هارون قال صباح الجمعة إن "هذه ليست محكمتي. هذا ليس قاضيّ".



وذكر هارون أنه من النيجر رغم أن حكومة هذا البلد تقول إنها لا تعتبره من مواطنيها.



وطلب محامو هارون من كوجان توقيع عقوبة أقل من السجن مدى الحياة على موكلهم، لكن القاضي قال الجمعة إن المدان هو "شخص متحمس للقتل" ويجب سجنه لحماية الناس.



وتم القبض على هارون في ليبيا عام 2005 ثم أطلق سراحه ونقل إلى سفينة لاجئين في 2011 واحتجزته السلطات الإيطالية بعد أن أقر بأن ندوباً على جسده نتجت عن قتاله في صف #تنظيم_القاعدة ضد جنود أميركيين.