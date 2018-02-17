أميركا تتهم 3 أشخاص بمد حزب الله بأجزاء طائرات بلا طيار

اتهمت واشنطن ثلاثة أشخاص بتصدير أجزاء خاصة بطائرات بلا طيار ومواد أخرى بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى #ميليشيات_حزب_الله_اللبنانية.

وبحسب بيان #وزارة_العدل_الأميركية، فإن المشتبه بهما أسامة درويش حماد وعصام درويش حماد احتجزا في جنوب إفريقيا في حين مازال سمير أحمد بيرو هاربا.

وأضاف البيان أن لائحة الاتهام شملت التآمر ومحاولة تصدير مواد لميليشيات إرهابية في لبنان خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من بينها وحدات قياس القصور الذاتي الملائمة للاستخدام في #الطائرات_بلا_طيار ومحرك نفاث ومحركات احتراق داخلي ومناظير مكبرة يمكنها تسجيل ما يتم رصده.