فيديو.. إصابة جنود إسرائيليين بتفجير على حدود غزة

أفاد مراسل "العربية" بإصابة جنود إسرائيليين، السبت، بتفجير عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي مع #غزة.

وقصف جيش #الاحتلال موقع مراقبة حدودياً، بينما فرض حظراً على نشر التفاصيل. لكن مراسل "العربية" أفاد لاحقاً بأن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة ورابعاً بجروح طفيفة.

وقالت مصادر متطابقة إن تفجيراً استهدف دبابة اسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة السبت، فرد الجنود بإطلاق النار على مركز مراقبة داخل القطاع.

وأعلن #الجيش_الإسرائيلي في بيان أن إحدى دباباته أطلقت النار على مركز مراقبة داخل قطاع غزة، رداً على تفجير "عبوة ناسفة" استهدفت الدبابة.

من جهتها أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن الانفجار وقع شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، ولم يوقع إصابات لدى الجانب الفلسطيني.

ويسري في قطاع غزة وقف هش لإطلاق النار منذ انتهاء حرب العام 2014 بين إسرائيل وحركة #حماس.

