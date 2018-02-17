الأردن يحبط مخططاً إرهابياً عن طريق شبكة أنفاق

صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة، السبت، أن #القوات_المسلحة_الأردنية أحبطت مخططا إرهابيا لتهريب أسلحة ومخدرات عبر أنبوب نفط قديم يربط الحدود الأردنية السورية العراقية.

وأضاف المصدر أنه من خلال جهد استخباراتي ومتابعة حثيثة من مديرية #الاستخبارات العسكرية والجهات المعنية وباستخدام مختلف الطرق والوسائل الحديثة، تمكنا من إحباط مخطط إرهابي لعمليات تهريب أسلحة ومخدرات وإرهابيين.

وأشار المصدر إلى أن مجموعة من #الإرهابيين وتجار المخدرات بدأت الإعداد والتنفيذ له باستخدام أنبوب النفط القديم التايبلاين الذي يربط بين الحدود الأردنية والسورية، كما يربط الحدود الأردنية والعراقية، حيث قامت شبكة من الإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب، وعمل مجموعة من الأنفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الإرهابية.

وقد صدرت التعليمات للوحدات الفنية المعنية من سلاح الهندسة الملكي بتدمير هذه #الأنفاق وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الأرض، والذي كان يمكن أن يشكل ثغرة للتهريب ومنفذاً للمهربين والإرهابيين.