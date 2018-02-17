بالصور.. "جثة الفريزر" تعاد لعائلتها المكلومة بالفلبين

وسط حشد من المعزين، أعيدت #جثة_خادمة_فلبينية عثر عليها مخزنة بمجمد في شقة مهجورة في الكويت إلى الفلبين لعائلتها المكلومة.

وأجهشت شقيقة جوانا دانييلا ديمافيليس بالدموع وحاولت احتضان النعش ولكنها أبعدت عنه في مطار #مانيلا الجمعة.

يذكر أن وفاة ديمافيليس هي أحدث مأساة يتعرض لها أحد عمال #الفلبين في الخارج، وحظرت الحكومة سفر العمالة الفلبينية إلى الكويت منذ العثور على جثتها.

وقال وزير الخارجية الفلبيني، آلان بيتر كايتانو في المطار، إن الكويت غاضبة أيضا من وفاة ديمافيليس، وستبذل كل بوسعها لتحقيق العدالة.

وكان الرئيس الفلبيني قد أعلن، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي وقف إرسال العمالة الفلبينية إلى #الكويت، وطلب من مواطنيه الخروج منها خلال الـ 72 ساعة القادمة، وحجز تذكرة العودة مجاناً. وفي كلمة غاضبة، لوح الرئيس رودريجو دوتيرتي، بصور لعاملات فلبينيات تعرضن لانتهاكات في الكويت، كما عرض صور عاملة عثر على جثتها في مجمّد بشقة مهجورة هناك، مناشداً دول الخليج معاملة أبناء بلاده بكرامة.

وطلبت السلطات الفلبينية من شركات الطيران الخاصة في البلاد إجلاء مواطنيها من الكويت خلال 72 ساعة، بعد اكتشاف جثة عاملة فلبينية في مجمد في أحدث واقعة مما تصفه مانيلا بأنه نمط من إساءة المعاملة لمواطنيها هناك.

وقال دوتيرتي "سأطلب من (الخطوط الجوية) نقل من يرغب في العودة سواء معه نقود أم لا". وأضاف "لمن يرغبون في الخروج أود أن يخرجوا من هذا البلد (الكويت) خلال 72 ساعة.

"جثة الفريزر"

وفي أول رد رسمي على #قضية_الجثة التي عثر عليها داخل "فريزر" الثلاجة في شقة بمنطقة السالمية، أعلنت الفلبين على لسان وزارة الخارجية أن السفارة الفلبينية في الكويت أرسلت مذكرة شفوية إلى وزارة الخارجية الكويتية، لتأكيد ما إذا كانت الجثة الموجودة لخادمة فلبينية، في حين ذكرت وسائل إعلام فلبينية أن الجثة تعود لخادمة فلبينية تدعى "جوانا دانييلا ديمابيليس".

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام كويتية عن وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية قولها، إن التحقيق الأولي كشف آثاراً تشير إلى تعرض الخادمة إلى الخنق حتى الموت والتعذيب.