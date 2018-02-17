وزير داخلية المكسيك ينجو من كارثة تحطم مروحية خلفت قتلى

أعلن وزير الداخلية المكسيكي الفونسو نافاريت الجمعة، أنه كان على متن مروحية تحطمت قرب مركز زلزال عنيف في جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص على الأرض.

وقال نافاريت لشبكة تيليفيسيا "بلغني أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم" دون مزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكان وزير الداخلية متوجهاً إلى المنطقة مع حاكم ولاية أواهاكا حيث وقع الزلزال. وقال إن العديد من الركاب أصيبوا بجروح.

وهز زلزال قوي العاصمة المكسيكية الجمعة ما أدى إلى تمايل المباني، من دون تسجيل أضرار كبيرة، وذلك بعد خمسة أشهر على زلزال عنيف أودى بحياة 369 شخصا بالعاصمة.

وحدد المركز المكسيكي لرصد الزلازل قوّة الهزة بسبع درجات في حين قالت شبكة رصد الزلازل "سكاي اليرت" ان الهزة شعر بها السكان بولايات غيهيرو وأواهاكا وبويبلا.