غارات إسرائيلية تستهدف غزة.. ومقتل شابين فلسطينيين

أفاد مسؤولون طبيون محليون أن النيران الإسرائيلية قتلت شابين فلسطينيين في غزة الأحد، عندما قصفت إسرائيل 18 هدفا لجماعات من النشطاء في القطاع ردا على تفجير أسفر عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين.

وكانت مقاتلات حربية إسرائيلية قصفت مساء السبت مواقع عسكرية تابعة لحركة #حماس في قطاع #غزة ، من بينها مصنع للأسلحة ونفق للتهريب، كما أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة منزل داخل مستوطنة بصاروخ أطلق من القطاع. وأفادت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة شخصين.

من جهتها، أعلنت حماس أنها تصدت للطائرات الاسرائيلية بواسطة مضادات أرضية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق السبت إصابة 4 من جنوده، اثنان منهم بحالة خطرة، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية على الشريط الحدودي.

نتنياهو يتوعد

وفي رده على إصابة الجنود الإسرائيليين ، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غزة، قائلاً إن إسرائيل سترد بالشكل المناسب.

وأصيب أربعة جنود إسرائيليين، السبت، بتفجير عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي مع #غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "حادث اليوم على حدود قطاع غزة خطير. سنرد بالشكل المناسب".

وقصف جيش #الاحتلال موقع مراقبة حدودياً، بينما فرض حظراً على نشر التفاصيل. لكن مراسل "العربية" قال لاحقاً إن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة ورابعاً بجروح طفيفة.

كما ذكرت مصادر متطابقة أن تفجيراً استهدف دبابة اسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة السبت، فرد الجنود بإطلاق النار على مركز مراقبة داخل القطاع.

وأعلن #الجيش_الإسرائيلي في بيان أن إحدى دباباته أطلقت النار على مركز مراقبة داخل قطاع غزة، رداً على تفجير "عبوة ناسفة" استهدفت الدبابة.

من جهتها، أشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن الانفجار وقع شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، ولم يوقع إصابات لدى الجانب الفلسطيني.

ويسري في قطاع غزة وقف هش لإطلاق النار منذ انتهاء حرب العام 2014 بين إسرائيل وحركة #حماس.