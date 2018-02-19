بالأحذية.. طرد مندوب الدوحة في غزة ونزع علم قطر

لم تكد تطأ قدم المندوب القطري أرض #قطاع_غزة حتى فوجئ باستقبال بعض سكان القطاع له بالأحذية.

وتم طرد السفير محمد العمادي من القطاع، وسط رفض الغزيين للمنحة القطرية التي وصفوها بالكاذبة.

وقام سكان القطاع بتمزيق صور #أمير_قطر، وإنزال العلم القطري من أسطح الأبنية.

ويقول السفير العمادي إنه جاء لاستكمال إعادة إعمار القطاع، وهي وعود وصفها أهالي القطاع بالكاذبة، فلا دواء ولا علاج ولا سقف حتى يؤويهم.

فكانت لافتات الاستقبال تقول له: "أين شقتي يا قطر؟".

ووصل العمادي إلى غزة في زيارة تمتد لـ 4 أيام.

ولم تستطع قوى الأمن المتواجدة هناك حماية السفير الذي وقع أرضا، كذلك لم تستطع منع الغاضبين من إنزال علم بلاده من على الأبنية المهترئة أصلا.

إلى ذلك، لم يكن في الإمكان تقديم واجب الضيافة إلا بدعوة لطرد #السفير_القطري الذي كان يستعد لعقد مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في الوقت الذي مات فيه الكلام.

