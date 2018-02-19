قبل تشكيل الحكومة.. أمين عام حزب ميركل يستقيل

قالت مصادر من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل إن الأمين العام للحزب بيتر تاوبر قرر التخلي عن منصبه بعد فترة مرض.

وذكرت المصادر أن تاوبر لم يشارك في مفاوضات تشكيل #الحكومة_الاتئلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي هذا العام، ويريد إفساح الطريق لانتخاب أمين عام جديد في مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يوم 26 فبراير/شباط.

وبالتخلي عن هذا المنصب يوفر تاوبر لميركل خيارا آخر في وقت تسعى فيه لتوزيع المناصب الكبرى على الأجنحة المتنافسة في #حزب_الاتحاد الديمقراطي المسيحي.