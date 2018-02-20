الجيش اللبناني: سنواجه أي عدوان إسرائيلي بأي ثمن

نشر #الجيش_اللبناني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر تغريدة أوضح فيها أنه مستعد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل مهما كلف الثمن.

وأعرب قائد الجيش في #لبنان العماد جوزيف عون عبر تويتر عن رفضه محاولات #إسرائيل المس بسيادة بلاده.

وأضاف عون أن بلاده ترفض محاولات إسرائيل المس بحقها في استثمار مواردها الاقتصادية.

وتابع عون: "لن يوفر الجيش وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات".

وكان الزعماء اللبنانيون قد اتفقوا سابقا على التحرك على مستويات إقليمية ودولية لمنع #إسرائيل من بناء #جدار_حدودي والتعدي على امتياز للطاقة في المياه الإقليمية اللبنانية.

وأفاد حينها بيان للرئيس اللبناني، ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري بحثوا فيه "التهديدات الإسرائيلية.. ورأوا فيها تهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية".

وأدى الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان لاستكشاف النفط في مناطق بحرية متنازع عليها إلى زيادة التوتر بين إسرائيل و #لبنان.

وتقول إسرائيل إنها تبني الجدار على أرض إسرائيلية ذات سيادة. أما #الحكومة_اللبنانية فتشدد على أنه يمر في أرض تابعة للبنان، لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق، حيث رسمت الأمم المتحدة الحدود بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.

وأفاد مكتب الرئيس عون في بيان بأن الزعماء الثلاثة اتفقوا على اتخاذ إجراءات "على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية".