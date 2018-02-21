جثة الفريزر مجدداً.. مسؤولو الفلبين إلى الكويت غداً

يتوجه مسؤولون فلبينيون الخميس، إلى الكويت سعياً لمزيد من الحماية لعمالة الدولة الآسيوية بعد خلاف دبلوماسي بشأن اتهامات بتعرض الفلبينيين لسوء معاملة في الدولة الخليجية.

وقال وزير العمل سيلفستر بيلّو للصحافيين الأربعاء إن أحد نوابه سيترأس الوفد.

وعلى رأس قمة المطالب، السماح للعمال #الفلبين بالاحتفاظ بهواتفهم الخلوية وجوازات سفرهم التي يمكن لأرباب العمل أن يصادروها.

تأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الفلبيني رودريغو #دوتيرتي الأسبوع الماضي "حظراً تاماً" للفلبينيين من العمل في الكويت، وإعادة مئات من الفلبينيين إلى بلدهم.

وجاء قرار دوتيرتي بعد العثور على جثة خادمة فلبينية تدعى جوانا ديمافيليس (29 عاما) مخبأة في فريزر ثلاجة مطلع الشهر الجاري.

وتقول السلطات الفلبينية إن 252 ألف فلبيني يعملون في الكويت غالبيتهم في العمالة المنزلية.

ودعت #الكويت دوتيرتي إلى زيارتها لكنه لم يرد بعد على الدعوة الخليجية.

وقال نائب وزير العمل كيرياكو لاجونزاد الذي سيترأس الوفد إن الوفد تلقى أوامر بالتأكد من أن تبقى جوازات سفر العاملين الفلبينيين بحوزة سفارة مانيلا في الكويت.

كما أوضح أن دوتيرتي يرغب في أن يحتفظ مواطنوه بهواتفهم الخلوية ليكون بوسعهم استخدامها في حال تعرضهم للانتهاك.

ويعمل نحو عشرة ملايين فلبيني خارج بلدهم وتمثل الأموال التي يرسلونها إلى الفلبين دعماً كبيراً لاقتصادها.

وأفاد وفد فلبيني آخر الأربعاء أنهم سيجرون مباحثات مع الكويت الأسبوع المقبل للتوصل الى اتفاق لحماية العمالة الآتية من الأرخبيل الآسيوي.

وقال كلارو اريلانو وهو نائب لوزير العمل أيضاً "نأمل في أن نتوصل الى مذكرة تفاهم، وبحلول أول أو ثاني أسبوع في آذار/مارس نحصل على توقيع الحكومتين الكويتية والفلبينية".