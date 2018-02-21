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لبنان.. اعتقال مسؤول مالي بداعش وآخر خطط لتفجير حافلة

المصدر: بيروت - رويترز
عناصر من الجيش اللبناني (أرشيفية)
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أعلن مصدر أمني أن #المخابرات_اللبنانية اعتقلت، اليوم الأربعاء، رجلا تعتقد أنه كان #مسؤولا_ماليا_في_داعش في سوريا.

وأضاف المصدر أن الرجل، وهو سوري الجنسية ويدعى "سعود"، اعتقل في مدينة طرابلس بشمال لبنان، وكان مسؤولا عن جمع المال للتنظيم في مدينة البوكمال بشرق سوريا قبل طرد التنظيم من المنطقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سيطر النظام السوري وحلفاؤه على البوكمال، آخر معقل مهم لداعش في سوريا. وانسحب معظم أعضاء التنظيم من المدينة خلال المعركة.

ودخل المعتقل #لبنان عبر معبر حدودي مستخدما هوية شقيقه. ولم يتضح متى دخل البلاد وما إذا كان يخطط لأي أنشطة متطرفة.

وفي واقعة منفصلة، أعلن #الأمن_العام_اللبناني، اليوم الأربعاء، اعتقال سوري آخر ينتمي لداعش كان قد خطط لاستهداف حافلة عسكرية بعملية انتحارية.

وأحبطت السلطات اللبنانية عددا من خطط التنظيم في الشهور الأخيرة. وكان آخر هجوم كبير للمتطرفين في لبنان تفجيرا انتحاريا في بيروت أسقط عشرات القتلى في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

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