إيفانكا ترمب وجنرال كوري شمالي كبير إلى سيول

أعلنت سيول، الخميس، أن جنرالا كوريا شماليا كبيرا سيحضر حفل اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية الذي ستحضره أيضا #إيفانكا_ترمب ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة التوحيد في بيان إن كيم يونغ شول، الذي يشرف على العلاقات بين الكوريتين في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، سيقود وفدا من ثمانية أعضاء إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستمر من الجمعة إلى الأحد.

وأضافت الوزارة الكورية الجنوبية أن الوفد سيحضر حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في #بيونغ_تشانغ.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصدر في الرئاسة الكورية الجنوبية، إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي ان، سيلتقي على الأرجح وفد بيونغ يانغ خلال الرحلة.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الرئيس ترمب طلب من ابنته إيفانكا سيدة الأعمال التي تعد أحد أهم مستشاريه، السفر إلى بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية على رأس وفد "عالي المستوى".

واستبعد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية عقد أي اجتماع بين إيفانكا ومسؤولين كوريين شماليين خلال زيارتها.